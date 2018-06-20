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Мама Лионеля Месси: Сын страдает и плачет из-за критики

21.06.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как сын реагирует на критику.

— На самом деле, люди любят его, и Лео отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Он многого ждет от турнира, потому что его мечта — выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего.

Семья поддерживает Лео. Он первый, кто хочет победить, принести титул, и, конечно, его партнеры по команде тоже.

Мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас.

Я пожелала ему удачи, сказала, чтобы он позаботился о себе, делал то, что умеет, наслаждался, играл так, как когда-то в «Грандоли».

У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео — божественный сын, лучший, лучший отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Это неправильно, что я говорю такое, но так есть. Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, чтобы выиграть чемпионат мира, — сказала мама Месси в интервью El Trece.

 
 
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Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как сын реагирует на критику.
 
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