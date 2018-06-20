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Врач-нарколог: С ЛТП в Беларуси происходит полный беспредел

21.06.2018 17:52 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Из милиции сделали «шариковых» для отлавливания больных людей.

Об этом в интервью «Белгазете» заявил врач-нарколог с многолетним опытом работы Игорь Постнов.

- По данным ВОЗ, за год Беларусь со второго места опустилась на 27-е место в рейтинге самых пьющих стран. Белорусы резко протрезвели?

- Мне кажется, это игра цифр. В Беларуси, если человек хоть раз попался на административном правонарушении или оказался в вытрезвителе, его ставят на лечебно-профилактическое наблюдение (ЛПН); людей с алкогольной зависимостью ставят на диспансерный учет. Человек отметил день рождения, не вызвал такси и попал в милицию - вот вам уже обеспечено лечебно-профилактическое наблюдение.

Таких людей масса. Диспансерный учет - это люди с зависимостью, которая наблюдается не один год, которые впадают в запои, не могут контролировать себя, и таковых меньше не стало.

Наши люди меньше пить не стали. Белорусское руководство и раньше ставило под сомнение цифры ВОЗ, которые отражали потребление алкоголя на душу населения. Ситуацию объясняли так: Беларусь - страна открытая, гостеприимная, у нас огромное количество праздников. То есть выпивает не Беларусь, а наши гости.

- Вы прямо сейчас посещаете своих клиентов, общаетесь с ними. Какова реальная ситуация с алкоголизмом в стране, о чем говорит ваш врачебный опыт?

- Люди пили, пьют и будут пить. Это депрессивная реакция. Простите меня, но в стране 70% предприятий имеют скрытую безработицу, каждый не сегодня завтра может быть уволен. Нет уверенности в завтрашнем дне. Мне самому хочется напиться от безнадеги и безысходности. Но я держусь, потому что я нарколог. А что делать простому человеку? Напился - и забылся. Алкоголь - самый дешевый и самый доступный антидепрессант; многим помогает снять внутренние проблемы, смягчить депрессию; у человека развивается паника - вместо того, чтобы пойти к врачу, он пьет алкоголь.

Реклама по телевидению стала более навязчивой и зазывающей: пиво - это удовольствие. В свое время я боролся с этим, но сейчас плюнул - просто устал. Я не вижу ничего, чтобы государство делало что-то реальное для борьбы с алкоголизмом. Сейчас от нас, наркологов, требуют: ставьте больше на учет. Но по последним данным, показатели по учету не выполнены.

- А ЛТП дают какой-то эффект?

- ЛТП - хоть стреляйте меня, хоть лечите - никогда никого еще не вылечило. В Беларуси действуют 8 ЛТП, и все они заполнены. Если раньше больных направляли в ЛТП на годы, то сейчас - сплошь и рядом - на восемь, шесть месяцев. Во-первых, большой поток больных, с другой стороны, содержать ЛТП - очень дорогое удовольствие. Любой здравомыслящий врач понимает: никого насильно вылечить нельзя.

Правда, сейчас из судебной практики уходит, что за два привода человека отправляют в ЛТП. ЛТП существовали и в советское время. Но участковый, например, не имел права направить человека на первую комиссию в ЛТП до тех пор, пока не поставит на учет. Участковый сначала ставил на учет, пытался работать с человеком, но если все усилия не давали никакого эффекта - только тогда отправляли в ЛТП.

А сейчас происходит полный беспредел. Открывает участковый компьютер, видит: ага, у человека четыре административки. Ай-яй-яй, срочно на первую комиссию по ЛТП - иначе накажут. А человек уже 3-4 месяца не пьет, ходит к врачу, лечится. Зачем в ЛТП, спрашивается? Суды стали прислушиваться к здравому смыслу.

Вообще, надо прекратить палочную систему в милиции: чем больше отправил в ЛТП, тем больше премию получил. Должно быть все наоборот: чем больше людей снял с учета, чем меньше народу пьет на участке - вот показатель. А сегодня из милиции сделали шариковых, заготконтору: они отлавливают выпивших людей; три комиссии - и ЛТП.

- Официальная статистика утверждает, что больше всего белорусы употребляют пиво - 35%, вино - 18%, водку - 15%. Практика подтверждает статистику или нет?

- Лично не считал. Но очевидно, что действительно пива потребляют больше всего - многие не считают его алкоголем. Но с пива все начинается. И больше всего пиво пьет молодежь. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда милиция привозит подростка (18-19 лет): три раза попался после пива - и его отправляют в ЛТП. Самое страшное, что этот подросток даже не понимает, что от него хотят. Сейчас я иду по Витебску, передо мной висит огромнейший баннер: «Рэчыцкае - гэта гонар краіны». Это эффект якоря: сначала «якорят», а затем отправляют в ЛТП.

Вино пьют деграданты, доходяги, которых становится все больше и больше; убрали все дешевые спирты, эта категория населения перешла в основном на «Боярышник». Водка им не по карману. Пока в стране такая безнадега, с алкоголизмом бороться бесполезно.

- Существует ли в нашей стране подростковый алкоголизм?

- У подростков есть своя субкультура, но это - не алкоголизм. Алкоголизм определяется по длительности процесса, по отсутствию альтернативных интересов - такого нет, это элемент субкультуры.

Во время работы педиатром у меня был случай, когда у матери-алкоголички родился ребенок-алкоголик, ему приходилось добавлять в молоко вино - без него не мог. Но это единичные случаи.

Помню в своей практике один случай, когда от цирроза печени умер мальчонка 18 лет. Мальчик начал пить в 11 лет. В чем заблуждается молодежь? Молодые люди считают: хочу - пью, не хочу - не пью. Но все проблемы начинаются именно тогда, когда люди хотят бросить пить: развивается судорожный синдром, галлюцинации, страхи. И пример этого паренька - очень показателен. Я спрашивал у него: почему ты пьешь? Оказывается, когда он переставал пить, у него развивался судорожный синдром, появлялись страхи, выпивал - становилось легче.

- Как же можно бороться с бедой?

- Во всем мире существует полифакторное ведение больного: с ним работает психиатр, нарколог, социолог, другие специалисты. Например, больной выходит из ЛТП - ему сразу же предоставляют работу; с ним работает психолог, другие специалисты - тогда можно надеяться на успех. А если больной выходит в прежнюю среду, исход предсказуем.

Я вообще противник запретительных мер. Во многих демократических странах (Нидерландах, например) ездят опохмелительные машины, которые помогают этим бедолагам. Вы знаете, откуда пошел жест - щелкнуть по горлу? Во времена Петра Первого пьющим людям делали клеймо, даже вешали специальные медали: если пришел в заведение такой человек, щелкал по горлу - ему бесплатно наливали водку.

Не знаю ни одного случая, чтобы кто-то кого-то насильно заставил отказаться от пьянства. Если человек не хочет бросить пить - его не заставишь. Что такое кодировка? Если человек закодировался на год, но у него осталась тяжелейшая тяга к алкоголю, он выждет год, но потом начнет пить с удвоенной-утроенной силой. Почему? Не устранена первопричина. Сама кодировка, как и ЛТП, проблем не решает. Для многих алкоголь - уход от депрессии; человек перестал пить, а депрессия-то осталась. Про таких людей говорят: пил - был нормальным, а перестал пить - стал дурак дураком.

 
Теги: Витебск
 
 
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Из милиции сделали "шариковых" для отлавливания больных людей.
 
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