«Президент. Эксклюзив»: как название шоколада действует на покупателей

На белорусских прилавках появился шоколад «Президент. Эксклюзив». Новинку производят из элитных сортов какао-бобов, которые привозят из четырех стран. В новом шоколаде нет сахара, его заменил лактитол.



Как на покупателей действует слово «президент» в названии, в студии телеканала «МИР 24» рассказал маркетолог Сергей Несмеянов.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручал производителям сделать не только шоколад «Президент» , но еще водку и хлеб. Шоколад с таким именем спросом пользуется. А водка и хлеб – будут, как думаете?

Сергей Несмеянов: Я думаю, будет. Понятие нейминг отражает уникальность. Название должно быть коротким и звучным, должно нести положительные эмоции и давать какую-то суть.

- Высококачественный шоколад «Президент» с белорусской символикой на плитке и Дворцом независимости на упаковке появился на прилавках страны ещё в феврале прошлого года. Теперь выпустили «Президент. Эксклюзив» из элитных сортов какао-бобов, без сахара. То есть еще более качественный и дорогой. С точки зрения маркетолога – это удачный ход?

Сергей Несмеянов: С точки зрения маркетинга, это, безусловно, правильно. Но как быть остальным товарам? Они выделились, все. То есть получается, нейминг – это для выделения, уникальность имени соблюдена, больше ничего же. Те, кто производит товар именно под этой маркой, по всей вероятности, будут единственными скоро, кто будет выпускать данный товар.

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