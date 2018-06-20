Глава Новой Зеландии родила первенца и ушла в декретный отпуск

Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн стала мамой. Передав полномочия своему заместителю Уинстону Питерсу, глава государства ушла в декретный отпуск на шесть недель.

Новорождённая девочка – первенец Джасинды Ардерн и Кларка Гейфорда, ведущего популярной новозеландкой телепередачи о рыбалке. Роды прошли в одной из больниц Окленда. Малышка весит 3,3 кг. Радостной новостью с подписчиками премьер поделилась в Instagram.

Джасинда Ардерн стала второй в истории после Беназир Бхутто женщиной, родившей ребёнка, находясь на посту главы государства.

Как сообщается, после шестинедельного перерыва премьер вернётся к своим профессиональным обязанностям, а декретный отпуск по уходу за ребёнком возьмёт отец малышки Кларк Гейфорд.