​Владевшая языком глухонемых горилла Коко умерла в США

Горилла Коко, которая овладела американским языком жестов, скончалась в Калифорнии, сообщают местные СМИ со ссылкой на сайт организации The Gorilla Foundation.

Обезьяне было 46 лет, она умерла во сне. Горилла Коко появилась на свет 4 июля 1971 года. Большую часть жизни она провела в местечке Вудсайд в Калифорнии.



Специалисты Стэнфордского университета научили Коко жестам глухонемых. Обезьяна умела воспроизводить более чем тысячу жестов американского языка глухонемых, а также была способна описывать свои чувства и даже шутить.

Коко распознавала на слух около двух тысяч слов. Эта обезьяна стала героиней многочисленных документальных фильмов.