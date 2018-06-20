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Пока без бара. На Октябрьской открылась галерея "Ў"
Сегодня в Минске открылась галерея современного искусства
Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был заработать уже летом.
Первое и самое заметное отличие новой галереи от старой — размеры. На Независимости, 37а выставочная площадь была около 150−170 «квадратов». В новом помещении это около 500 «квадратов». Увеличилась и высота потолков — с трех до семи метров.
Помимо этого, есть здесь и пространство для коммерческих мероприятий. Это 200 квадратных метров для аренды под разные проекты (конференции, тренинги).
Открывается галерея выставкой
Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там
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Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был...
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