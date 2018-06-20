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Пока без бара. На Октябрьской открылась галерея "Ў"

21.06.2018 19:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске открылась галерея современного искусства «Ў». В ноябре 2017 года галерея закрылась в районе площади Победы и только сейчас возобновляет работу. Новый адрес «Ў» — самая хипстерская улица столицы — Октябрьская, 19.


Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был заработать уже летом.

Первое и самое заметное отличие новой галереи от старой — размеры. На Независимости, 37а выставочная площадь была около 150−170 «квадратов». В новом помещении это около 500 «квадратов». Увеличилась и высота потолков — с трех до семи метров.

Помимо этого, есть здесь и пространство для коммерческих мероприятий. Это 200 квадратных метров для аренды под разные проекты (конференции, тренинги).

Открывается галерея выставкой «Без исключений! В процессе».

Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там бар «Питер» с концертной площадкой.

Для всех минчан и гостей города галерея начнет работать уже завтра, 22 июня в 19.00. Адрес: ул. Октябрьская, 19 (вход со стороны улицы Ленина).

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Теги: Минск
 
 
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Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был...
 
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