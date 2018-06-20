Сегодня в Минске открылась галерея современного искусства «Ў» . В ноябре 2017 года галерея закрылась в районе площади Победы и только сейчас возобновляет работу. Новый адрес «Ў» — самая хипстерская улица столицы — Октябрьская, 19.





Изначально галерею хотели открыть в феврале, но ремонт затянулся. Перенеслись и сроки открытия бара, который, по первоначальной задумке владельцев, должен был заработать уже летом.

Первое и самое заметное отличие новой галереи от старой — размеры. На Независимости, 37а выставочная площадь была около 150−170 «квадратов». В новом помещении это около 500 «квадратов». Увеличилась и высота потолков — с трех до семи метров.

Помимо этого, есть здесь и пространство для коммерческих мероприятий. Это 200 квадратных метров для аренды под разные проекты (конференции, тренинги).

Открывается галерея выставкой «Без исключений! В процессе» .

Кстати, пространство «старой галереи «Ў» арендовали почти сразу и открыли там бар «Питер» с концертной площадкой.

Для всех минчан и гостей города галерея начнет работать уже завтра, 22 июня в 19.00. Адрес: ул. Октябрьская, 19 (вход со стороны улицы Ленина).

Читайте также

«Пусть лучше продается в интернете, чем вообще никак». Белорусское искусство на eBay

Для тех, кто устал от баров и клубов: пять мест в Минске, где сейчас тусуется молодежь

Читайте также

Выставки в Минске: «Искусство лего», «Художник и город», Future Live и другие, в том числе бесплатные

«Пошлятина — это сирень». Выставка современного искусства глазами продаваемого художника

***

Если вы еще не в курсе, рассказываем: в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш ! Можно получить бесплатно 10 билетов на Городской музыкальный фестиваль 21vek .





1 июля на территории аэропорта Минск-1 в летнем open-air будут участвовать звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина и Therr Maitz. Розыгрыш продлится до 22 июня.