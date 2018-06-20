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Максим Мирный и Филипп Освальд не смогли выйти в полуфинал теннисного турнира в Галле
Белорус Максим Мирный в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом не смогли пройти в полуфинал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого составляет 1,7 миллиона евро.
В четвертьфинале они уступили Марсело Мело из Бразилии и Лукашу Куботу из Польши – 7:6 (7:2), 3:6, 4:10. Матч длился 1 час 37 минут.
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Белорус Максим Мирный в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом не смогли пройти в полуфинал теннисного турнира в немецком Галле.
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