Обновленный стадион "Динамо" в Минске станет родным домом для любителей активного отдыха, заявил в четверг на церемонии открытия стадиона президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

Затем президент нажал кнопку, после чего на светодиодных экранах начался обратный отсчет времени до старта церемонии открытия II Европейских игр. Запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в чаше стадиона.

Как отметил в своем выступлении А.Лукашенко, в 2019 году стадион станет сердцем II Европейских игр - грандиозного события для Беларуси и всей мировой общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.