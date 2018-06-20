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Реконструкцию первых часов войны покажут в Бресте 22 июня
В День памяти жертв войны в Бресте покажут военно-историческую реконструкцию первых часов войны "22 июня. Брестская крепость".
Реконструкция начнется в 5 утра на территории Кобринского укрепления. Участие в ней примут реконструкторы из 11 стран, включая Россию, Украину, Чехию, Австрию, Китай, Японию, Израиль, Латвию, Эстонию, Казахстан – всего более 500 человек.
Также в этот день, в 16.00, на развилке у моста через реку Мухавец состоится постановочная реконструкция событий "Ситуация на границе перед началом войны". Вечером в брестском парке культуры и отдыха с концертом выступит арт-группа "Хор Турецкого".
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В День памяти жертв войны в Бресте покажут военно-историческую реконструкцию первых часов войны "22 июня. Брестская крепость". Реконструкция начнется в 5 утра на...
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