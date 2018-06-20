Реконструкцию первых часов войны покажут в Бресте 22 июня

В День памяти жертв войны в Бресте покажут военно-историческую реконструкцию первых часов войны "22 июня. Брестская крепость".

Реконструкция начнется в 5 утра на территории Кобринского укрепления. Участие в ней примут реконструкторы из 11 стран, включая Россию, Украину, Чехию, Австрию, Китай, Японию, Израиль, Латвию, Эстонию, Казахстан – всего более 500 человек.

Также в этот день, в 16.00, на развилке у моста через реку Мухавец состоится постановочная реконструкция событий "Ситуация на границе перед началом войны". Вечером в брестском парке культуры и отдыха с концертом выступит арт-группа "Хор Турецкого".