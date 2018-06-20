Макей и еврокомиссар Хан обсудили состояние отношений Беларуси и ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг провел встречу с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние отношений Беларуси с Евросоюзом, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в ряде прикладных областей, в том числе в рамках инициативы "Восточное партнерство", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, Й.Хан находится в Беларуси с визитом для участия в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц "Восточного партнерства".