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Макей и еврокомиссар Хан обсудили состояние отношений Беларуси и ЕС
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг провел встречу с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД.
"В ходе встречи стороны обсудили состояние отношений Беларуси с Евросоюзом, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в ряде прикладных областей, в том числе в рамках инициативы "Восточное партнерство", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, Й.Хан находится в Беларуси с визитом для участия в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц "Восточного партнерства".
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг провел встречу с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении...
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