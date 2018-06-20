Суд Советского района Гомеля приговорил сержанта запаса к 2,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, так называемой "химии", за превышение власти с применением насилия, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

"Обвиняемый признан виновным в превышении власти начальником и сопряженном с насилием. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа ", - сообщили в пресс-службе.

По информации областного суда, обвиняемый также лишен воинского звания "сержант запаса".

Как сообщалось, после трагической смерти солдата срочной службы Александра Коржича в воинской части в Печах, вызвавшей широкий общественный резонанс, были опрошены 18 тыс. демобилизованных военнослужащих на предмет неуставных отношений во время службы в армии. Состоялся ряд судов за дедовщину.