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Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю
Новости Беларуси. Почти 10 тысяч километров в пути. В Минск прибыл первый контейнерный поезд из китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его 21 июня встречали на станции Колядичи. Грузовой состав в первый раз прошел новый маршрут из Поднебесной. Планируется, что поезд будет курсировать из Китая в Беларусь еженедельно.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Точно по расписанию. Контейнерный поезд прибыл на станцию Колядичи в 10 утра. С виду обычный состав – лишь с пометкой на китайском языке – неслучайно встречали десятки человек. По сути, он открывает новую веху в развитии совместных с Китаем грузоперевозок.
Большинство товаров в поезде – промышленные. В том числе – и для строительства «Великого камня». К слову, их уже направили в индустриальный парк. В перспективе контейнеры из Шицзячжуана могут доставляться через Беларусь в Европу и Прибалтику. Всего Беларусь до конца 2018 года пропустит 4 тысячи контейнерных составов из Поднебесной в Европу и обратно.
Евгений Усенков, генеральный директор государственного предприятия «БТЛЦ»:
Шицзячжуан – один из важнейших центров торговли в Северном Китае. Его население – почти 10 миллионов человек. А экспорт города в страны, находящиеся в рамках «Одного пояса и одного пути», исчисляется миллиардами долларов. Увеличиваясь ежегодно.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Почти 10 тысяч километров в пути. В Минск прибыл первый контейнерный поезд из китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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