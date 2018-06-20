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Новости экономики за 21.06.2018

21.06.2018 19:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования на историческом минимуме, калийный гигант получает крупный кредит, а безвизовые зоны стремятся к объединению туристического потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования на историческом минимуме. Решением правления Нацбанка, 27 июня она снижается до 10 % годовых.

Новости экономики за 21.06.2018

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

В обосновании регулятор констатирует, что инфляция замедляется, а прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках, показывает, что формируемые денежно-кредитные условия позволят удержать ее в рамках целевых параметров. Сдерживанию инфляции должно способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 5 с половиной процентов.

Новости экономики за 21.06.2018

ДЕНЬГИ НА ТЕКУЧКУ

«Беларуськалий» успешно привлекает зарубежный капитал. Банк, входящий в топ-20 финансовых учреждений России, предоставит кредит на 100 миллионов евро сроком на 4 года. Заемные средства белорусская компания направит на финансирование своей текущей деятельности, в том числе ремонт и модернизацию, а также проведет строительные и монтажные работы для предприятия. «Беларуськалий» один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. Сейчас под контролем солигорчан находится около 20 % мирового рынка хлоркалия.

Новости экономики за 21.06.2018

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЛИЯНИЕ

Безвизовые зоны брестчины и гродненщины объединят. В Гродненской области безвизовая зона создана вокруг Августовского канала, включая Гродно. На брестчине она привязана к Беловежской пуще. Иностранные туристы могут приезжать сюда на срок до 10 дней. Чем активно пользуются. Например, гродненский регион только в 2018 году уже посетили более 30 тысяч гостей. Объединение должно увеличить поток зарубежных путешественников, и как следствие, способствовать созданию новых рабочих мест и повышению доходности туристической инфраструктуры. В частности безвиз позволяет развивать региональные аэропорты в Бресте и Гродно.

Новости экономики за 21.06.2018

ОТ ДЕШЕВОЙ К КАЧЕСТВЕННОЙ

Большинство иностранцев, посещающих нашу страну с целью медицинского туризма, в первую очередь ориентируются на качество оказываемых услуг, а уж затем на разумную цену. Об этом говорят данные масштабного опроса посетителей белорусских клиник. Опрос проходил в течение года, в нем приняли участие более 7 тысяч респондентов. Таким образом, наша медицина успешно переходит от имиджа дешевой, к имиджу качественной. А это позволяет закладывать новые маркетинговые стратегии в планах по продвижению белорусского здравоохранения на зарубежные рынки.

Новости экономики за 21.06.2018

ВЕСТИ С РЫНКА

В завершение выпуска заглянем на продовольственные рынки страны. На этой неделе появилась малина по 5 рублей за килограмм. Кроме того, на прилавках уже можно встретить крыжовник и красную смородину. В ассортименте кроме клубники, сезон которой подходит к концу, по-прежнему черешня, земляника, черная смородина, черника и голубика. Кстати, черника немного подешевела. Килограмм теперь стоит примерно 6 рублей пятьдесят копеек.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования на историческом минимуме, калийный гигант получает крупный кредит, а безвизовые зоны стремятся к объединению...
 
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