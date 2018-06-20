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24 часа вместе со спасателями. Как это было – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Восьми парням из молодежного отряда охраны правопорядка предложили прожить один день со спасателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Юноши заступили на боевое дежурство в одном из аварийно-спасательных частей Заславля. На сутки их окунули в будни сотрудников МЧС. 24 часа проверки на мужество, смелость, силу, собранность. Как это было – видела наша съемочная группа.
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Новости Беларуси. Восьми парням из молодежного отряда охраны правопорядка предложили прожить один день со спасателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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