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Люди проезжают сотни километров за этой водой. Чем знаменит источник в Дзержинском районе?
Новости Беларуси. Целебный источник на малой родине: в деревне Витовка Дзержинского района есть своя драгоценность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Паломники со всего мира готовы преодолеть сотни километров, чтобы напиться святой воды. Говорят, она способна вылечить и тело и душу.
Целебную воду из Витовского источника попробовала Ксения Худолей.
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Новости Беларуси. Целебный источник на малой родине: в деревне Витовка Дзержинского района есть своя драгоценность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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