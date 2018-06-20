|
Фестиваль стритбола «Стрекоза» в Дзержинске: что обещают организаторы
Новости Беларуси. Десять лет «Стрекозе»! Один из крупнейших фестивалей стритбола пройдет 23 июня в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Игроки из разных уголков страны готовятся открыть счет на центральной площади города. Зрителя обязательно удивят выступления диджеев и хип-хоп артистов.
Евгений Скоробогатый, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райоблисполкома:
Десяток артистов выступят на главной сцене города, здесь же наградят и лучших игроков. Финальным аккордом фестиваля молодежной субкультуры «Стрекоза-2018» станет выступление рэп-группы «Нестандартный вариант».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Десять лет «Стрекозе»! Один из крупнейших фестивалей стритбола пройдет 23 июня в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Игроки из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)