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Из-за экстремальной жары в Минской области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых
Новости Беларуси. Из-за неблагоприятных климатических условий в области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В некоторых районах экстремальная жара держится уже второй месяц, местами не видели ни капли дождя. Из-за засухи на отдельных участках погибли посевы озимых и яровых. А суглинистым почвам, наоборот, в этом году повезло. Погибшие участки решено засеять просом, масленичной редькой, горчицей и озимым рапсом. Участки, которые повреждены более чем на половину, уберут на сенаж.
Сергей Примаченко, заместитель по сельскому хозяйству и питанию Миноблисполкома:
Кстати, южные районы – Стародорожский, Солигорский, Любанский, Пуховичский и Червенский – уже приступили к уборке озимой сурепицы. А в начале июля можно будет начинать жатву озимого ячменя.
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Новости Беларуси. Из-за неблагоприятных климатических условий в области пересеют около 20 тысяч гектаров зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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