Будут ли повышать в Беларуси пенсионный возраст женщинам?

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Заместитель министра не подтвердил вероятность того, что женщинам могут поднять возрастную планку выхода на пенсию до 63 лет.

Как сообщалось в СМИ недавно эксперты в рабочей группе в парламенте обсуждали возможность и повышения пенсионного возраста для женщин аналогично мужчинам – до 63 лет. Предполагалось, что после 2022 года начнется новая волна повышения возрастной планки.

Валерий Ковальков сообщил также, что тема изменения порядка выплат работающим пенсионерам на сегодняшний день не обсуждается.

На тысячу работающих в 2017-м приходилось около 600 пенсионеров

Заместитель министра труда и социальной защиты также озвучил информацию о том, что в Беларуси в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров.

В 2015 году было 572 пенсионера, в 2016 году и в 2017 году – 591 и 597 соответственно на 1 тыс.

«Если бы не было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста, это соотношение было бы еще выше», - заявил Валерий Ковальков.

Самые высокие пенсии в Минске

По назначенным трудовым пенсиям самый высокий размер в Минске (средний в мае 2018 года составил Br355,2), а наименьший - в Брестской области - Br319,73.