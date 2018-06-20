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Будут ли повышать в Беларуси пенсионный возраст женщинам?
Заместитель министра не подтвердил вероятность того, что женщинам могут поднять возрастную планку выхода на пенсию до 63 лет.
Как сообщалось в СМИ недавно эксперты в рабочей группе в парламенте обсуждали возможность и повышения пенсионного возраста для женщин аналогично мужчинам – до 63 лет. Предполагалось, что после 2022 года начнется новая волна повышения возрастной планки.
Валерий Ковальков сообщил также, что тема изменения порядка выплат работающим пенсионерам на сегодняшний день не обсуждается.
На тысячу работающих в 2017-м приходилось около 600 пенсионеров
Заместитель министра труда и социальной защиты также озвучил информацию о том, что в Беларуси в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров.
В 2015 году было 572 пенсионера, в 2016 году и в 2017 году – 591 и 597 соответственно на 1 тыс.
«Если бы не было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста, это соотношение было бы еще выше», - заявил Валерий Ковальков.
Самые высокие пенсии в Минске
По назначенным трудовым пенсиям самый высокий размер в Минске (средний в мае 2018 года составил Br355,2), а наименьший - в Брестской области - Br319,73.
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фото: sm-news.ru Заместитель министра не подтвердил вероятность того, что женщинам могут поднять возрастную планку выхода на пенсию до 63 лет. Как сообщалось...
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