В Минтруда рассказали, будут ли еще повышать пенсионный возраст для женщин

Напомним, недавно власти допустили очередное повышение пенсионного возраста. Тема дефицита ФСЗН, по данным БелаПАН, выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в Совете Республики. На официальном уровне также рассматривалась возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин.





Вероятность этого Валерий Ковальков не подтвердил. «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», — сказал он. То же, по словам замминистра, касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам — на сегодняшний день она не обсуждается.





Напомним, поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.