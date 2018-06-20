В Гомеле «дед» из внутренних войск получил 2,5 года химии

Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая «химия»). В срок зачислено три месяца под арестом (один день в СИЗО — два дня «химии»).





Пострадавшие — пятеро солдат. Один из них пожаловался врачу на насилие со стороны сержанта. Сведения дошли до руководства воинской части — и началось следствие.





Согласно обвинению, Владимир Санкович «умышленно, унижая достоинство», заставлял употреблять одного солдата белый хлеб в чрезмерной численности, хотя тот и имел гастрит, другой — сверх меры пить кефир. Остальные пострадавшие испытали на себе, что такое «цапля», «лошадь», «лось» и «окантовка» — на военном жаргоне так называются удары по различным частям тела.













21 июня в суде прошли прения сторон. По словам представителя обвинения Алексея Гаврикова, виновность сержанта доказана. «Из-затаких людей у нас складывается негативный имидж армии, и молодые люди не идут служить. Из-за последних дел по дедовщине все наше войско обесчещено», — заявил заместитель прокурора Гомель





Обвинитель заявил, что такие действия нельзя называть «шалостями», так как «сержант месяц терроризировал недавних призывников в медсанчасти».





Адвокат Олег Юрченко не согласился с обвинением.





Адвокат считает, что солдаты должны были сами решать, есть им сверх меры хлеб, или пить кефир. И могли бы не делать этого.





«Здесь не преступление, а отношения между солдатами, которые от нечего делать скучали в медсанчасти, опять же — гормоны, энергия», — добавил Олег Юрченко.





Он поставил под сомнение слова своего подзащитного, что способы физического насилия, такие, как «цапля», «окантовка», «лошадь» или «лось» сержант узнал из интернета.





«Может, он в части это познал. И не стоит все проблемы армии сваливать на плечи одного Санковича », — призвал адвокат.





Пострадавшие просили не наказывать бывшего сержанта строго, и говорили, что «полностью простили» ему.





Владимир Санкович в последнем слове попросил прощения у солдат и своих родителей. Он сказал, что осознал свои ошибки, и просил не лишать его свободы, так как дома ждет девушка. Заявил, что хочет жениться и вести порядочный образ жизни.





На вынесение приговора из воинской части привели около 25 военнослужащих.