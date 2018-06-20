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В Гомеле «дед» из внутренних войск получил 2,5 года химии
Суд Советского района Гомеля 21 июня вынес решение по уголовному делу о дедовщине в воинской части № 5525 (внутренние войска). Обвиняемый — 19-летний сержант Владимир Санкович. Ему инкриминировали статью 455 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий с применением силы), пишет
Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая «химия»). В срок зачислено три месяца под арестом (один день в СИЗО — два дня «химии»).
Пострадавшие — пятеро солдат. Один из них пожаловался врачу на насилие со стороны сержанта. Сведения дошли до руководства воинской части — и началось следствие.
Согласно обвинению, Владимир Санкович «умышленно, унижая достоинство», заставлял употреблять одного солдата белый хлеб в чрезмерной численности, хотя тот и имел гастрит, другой — сверх меры пить кефир. Остальные пострадавшие испытали на себе, что такое «цапля», «лошадь», «лось» и «окантовка» — на военном жаргоне так называются удары по различным частям тела.
21 июня в суде прошли прения сторон. По словам представителя обвинения Алексея Гаврикова, виновность сержанта доказана. «Из-затаких людей у нас складывается негативный имидж армии, и молодые люди не идут служить. Из-за последних дел по дедовщине все наше войско обесчещено», — заявил заместитель прокурора Гомель.
Обвинитель заявил, что такие действия нельзя называть «шалостями», так как «сержант месяц терроризировал недавних призывников в медсанчасти».
Адвокат Олег Юрченко не согласился с обвинением.
Адвокат считает, что солдаты должны были сами решать, есть им сверх меры хлеб, или пить кефир. И могли бы не делать этого.
«Здесь не преступление, а отношения между солдатами, которые от нечего делать скучали в медсанчасти, опять же — гормоны, энергия», — добавил Олег Юрченко.
Он поставил под сомнение слова своего подзащитного, что способы физического насилия, такие, как «цапля», «окантовка», «лошадь» или «лось» сержант узнал из интернета.
«Может, он в части это познал. И не стоит все проблемы армии сваливать на плечи одного Санковича », — призвал адвокат.
Пострадавшие просили не наказывать бывшего сержанта строго, и говорили, что «полностью простили» ему.
Владимир Санкович в последнем слове попросил прощения у солдат и своих родителей. Он сказал, что осознал свои ошибки, и просил не лишать его свободы, так как дома ждет девушка. Заявил, что хочет жениться и вести порядочный образ жизни.
На вынесение приговора из воинской части привели около 25 военнослужащих.
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Суд Советского района Гомеля 21 июня вынес решение по уголовному делу о дедовщине в воинской части № 5525 (внутренние войска). Обвиняемый — 19-летний сержант Владимир...
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