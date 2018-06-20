|
Трамп швырнул Меркель конфеты: Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю
Президент США Дональд Трамп бросил жевательные конфеты Starbursts в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщил телеканал CBS
Американский аналитик, основатель и руководитель международной консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал об в этом в эфире телеканала, передает
Это произошло под конец саммита, когда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо убеждали президента США подписать совместное коммюнике.
По словам Бреммера, Трамп «сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что (лидеры G7) объединяются против него». При этом он отметил, что президент все же согласился подписать документ.
Аналитик уточнил, что Трамп встал, вынул из кармана пиджака две конфеты Starbursts и швырнул их на стол рядом с Меркель со словами: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп бросил жевательные конфеты Starbursts в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)