Трамп швырнул Меркель конфеты: Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю

snob.ru Американский аналитик, основатель и руководитель международной консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал об в этом в эфире телеканала, передает





Это произошло под конец саммита, когда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо убеждали президента США подписать совместное коммюнике.





По словам Бреммера, Трамп «сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что (лидеры G7) объединяются против него». При этом он отметил, что президент все же согласился подписать документ.





Аналитик уточнил, что Трамп встал, вынул из кармана пиджака две конфеты Starbursts и швырнул их на стол рядом с Меркель со словами: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю».