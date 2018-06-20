Еврорадио , как минимум две учащейся Минского колледжа предпринимательства во время уборки получили химические ожоги. Как стало известно, как минимум две учащейся Минского колледжа предпринимательства во время уборки получили химические ожоги.





"Руководство колледжа сказало, что нужно помочь убрать стадион "Динамо", а за это будут выданы билеты в аквапарк. Я сразу хочу сказать, что я не против уборок. Это прекрасное событие, открывают великолепный стадион, это наш любимый город, — рассказывает Марина , мать ученицы Минского колледжа предпринимательства. — Но почему подростки работают с какими-то опасными химикатами?"





Одной из пострадавших девочек 16 лет. По словам её матери, волонтёрам выдали то ли какую-то кислоту, то ли растворитель, который одной девушке обжёг колено, а второй попал в глаз.





"Сначала они мыли сиденья на стадионе водой и тряпками, а потом им принесли ведро с кислотой, и говорят, мол, давайте вот будете смывать краску кислотой. Согласилась на это только несколько человек. Моя дочь отказались. А потом, когда кислота подействовала, им выдали тряпки, воду и ведра, и сказали её смывать. При этом никаких перчаток остальным не выдали. Одной девочке обожгло коленку, а моей дочери капля попала в глаз. Уже дома мы промыли глаза водой, но чувство жжения сохранялось до вечера. Теперь глаза в порядке".





Школьников на уборке не было или почти не было — они как раз разъехались на каникулы. А вот у учащихся колледжей сейчас сессия, поэтому их попросили помочь с уборкой на "стратегическом объекте". При этом, по словам матери пострадавшей, преподаватель, который был обязан сопровождать детей, в этот момент отсутствовал:

"Колледж отреагировал на мой звонок, — продолжает Марина. — Конечно, с их стороны был недосмотр, потому что педагог в тот момент отсутствовал. Они это признали и были очень взволнованы тем, что произошло. Они связались с "Динамо", и те им сказали, что это была якобы не кислота, а какой-то растворитель, ацетон или что-то такое. Но что это меняет?"

Маргарита, ученица Минского колледжа предпринимательства, рассказывает Еврорадио, что речь шла именно о кислоте. Её им выдал какой-то мужчина в костюме:

"Не знаю, были ли это сотрудники "Динамо". Ходили там, пальчиком водили, проверяли чистоту уборки. Они были в костюмах, принесли нам сначала кислоту, а потом воду и тряпки, чтобы её смывать. Мы спросили у них, понимают ли они, что сейчас без перчаток будем смывать ту же самую кислоту. И мужчина в костюме, который следил за нашей работой, улыбнулся и покачал головой".

Куратор, закреплённый за их группой, не присутствовал на уборке. Закреплённая за ними преподавательница быстро ушла, поручив своих учеников представителю Фрунзенского района, хотя на самом деле, колледж находится в Первомайском районе.



