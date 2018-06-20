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Во время уборки на стадионе "Динамо" подростки получили химические ожоги
21 июня в Минске торжественно открывают стадион "Динамо". 19 июня на арене устроили генеральную уборку, к которой привлекли педагогов, учащихся колледжей и курсантов.
Как стало известно
"Руководство колледжа сказало, что нужно помочь убрать стадион "Динамо", а за это будут выданы билеты в аквапарк. Я сразу хочу сказать, что я не против уборок. Это прекрасное событие, открывают великолепный стадион, это наш любимый город, — рассказывает Марина , мать ученицы Минского колледжа предпринимательства. — Но почему подростки работают с какими-то опасными химикатами?"
Одной из пострадавших девочек 16 лет. По словам её матери, волонтёрам выдали то ли какую-то кислоту, то ли растворитель, который одной девушке обжёг колено, а второй попал в глаз.
"Сначала они мыли сиденья на стадионе водой и тряпками, а потом им принесли ведро с кислотой, и говорят, мол, давайте вот будете смывать краску кислотой. Согласилась на это только несколько человек. Моя дочь отказались. А потом, когда кислота подействовала, им выдали тряпки, воду и ведра, и сказали её смывать. При этом никаких перчаток остальным не выдали. Одной девочке обожгло коленку, а моей дочери капля попала в глаз. Уже дома мы промыли глаза водой, но чувство жжения сохранялось до вечера. Теперь глаза в порядке".
Школьников на уборке не было или почти не было — они как раз разъехались на каникулы. А вот у учащихся колледжей сейчас сессия, поэтому их попросили помочь с уборкой на "стратегическом объекте". При этом, по словам матери пострадавшей, преподаватель, который был обязан сопровождать детей, в этот момент отсутствовал:
"Колледж отреагировал на мой звонок, — продолжает Марина. — Конечно, с их стороны был недосмотр, потому что педагог в тот момент отсутствовал. Они это признали и были очень взволнованы тем, что произошло. Они связались с "Динамо", и те им сказали, что это была якобы не кислота, а какой-то растворитель, ацетон или что-то такое. Но что это меняет?"
Маргарита, ученица Минского колледжа предпринимательства, рассказывает Еврорадио, что речь шла именно о кислоте. Её им выдал какой-то мужчина в костюме:
"Не знаю, были ли это сотрудники "Динамо". Ходили там, пальчиком водили, проверяли чистоту уборки. Они были в костюмах, принесли нам сначала кислоту, а потом воду и тряпки, чтобы её смывать. Мы спросили у них, понимают ли они, что сейчас без перчаток будем смывать ту же самую кислоту. И мужчина в костюме, который следил за нашей работой, улыбнулся и покачал головой".
Куратор, закреплённый за их группой, не присутствовал на уборке. Закреплённая за ними преподавательница быстро ушла, поручив своих учеников представителю Фрунзенского района, хотя на самом деле, колледж находится в Первомайском районе.
Директор Минского колледжа предпринимательства Виктор Молотовник заявил Еврорадио, что его воспитанники на уборку стадиона "Динамо" не ходили:
"У вас неправильная информация. Наши студенты не присутствовали на уборке".
Но заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Козак подтвердила Еврорадио, что учащиеся колледжа всё-таки были на тот уборке. Она, кстати, проходила в рамках акции БРСМ "Труд крут!":
"У меня есть официальное письмо от БРСМ и внутренний приказ на участие в конкурсе. В уборке стадиона Динамо от нашего колледжа участвовали только представители студенческого отряда БРСМ, на добровольной основе".
При этом Татьяна Козак заверила, что никто из них студентов не обращался с жалобами на какие-то ожоги:
"Если мы куда-то вывозим наших учащихся, их всегда сопровождают. Дети, которые были там, ни за какой помощью не обращались. А среди сопровождающих была и я, но о таких инцидентах меня не информировали".
Вот такие ожоги Шрёдингера. Пострадавшим администрация колледжа говорит, что они всё проверят и разберутся, а прессе ответственные лица рассказывают, что их учащихся там вообще не было.
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21 июня в Минске торжественно открывают стадион "Динамо". 19 июня на арене устроили генеральную уборку, к которой привлекли педагогов, учащихся колледжей и курсантов.
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