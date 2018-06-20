Кирилл Рудый: Учиться у Китая надо скорости - за месяц все меняется до неузнаваемости

7 Дней " обратилась к Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в Китае Кириллу Рудому. Кто из белорусов сможет вернее оценить преимущества и китайскую школу реформ, как не наши дипломаты? Газета "" обратилась к Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в Китае Кириллу Рудому.





– Китай активно инвестирует в экономику Беларуси, а также в социальные проекты. Как вы оцениваете экономическую активность нашей страны на китайском направлении?





– Экономическое сотрудничество подходит к моменту перелома инерции. Главное – изменить привычки. Белорусы привыкли тратить (покупать), а китайцы – зарабатывать (продавать). Из-за невысоких доходов белорусское население предпочитает недорогие китайские товары. Из-за тендеров, нацеленных на низкую цену, белорусские предприятия ориентированы на китайских импортеров, предлагающих более дешевое оборудование. Из-за открытых Беларуси китайских кредитных линий госорганы нацелены на их освоение и закупки из Китая.





В результате в Посольство чаще поступают запросы на китайский импорт, а не на продвижение белорусского экспорта. Даже сфера туризма у нас заточена на импорт, отправку белорусов за рубеж, а не на привлечение иностранцев в Беларусь.





Чтобы сделать дорогу с двусторонним движением, надо менять привычки. Китайцы меняются, становятся богаче, хотят больше покупать. Поэтому нужны условия для белорусского экспорта в Китай. Прежде всего это снятие карантинных, визовых, финансовых барьеров, снижение пошлин. Затем можно будет точечно и массово ориентировать белорусскую экономику на экспорт в Китай.





– Китайцы – великий народ, сумевший сотворить то, что называют "экономическим чудом". Есть ли шансы у белорусов достичь таких же успехов?





– В этом году Китай отмечает 40-летие с начала политики Дэн Сяопина "реформ и открытости". В последних двух словах – секрет экономического чуда Китая – постоянно проводить реформы и открываться. Каждые пять лет здесь проходят съезды Коммунистической партии Китая, на которых разрабатывают новые реформы и под это перестраивается госаппарат, объединяются, закрываются, создаются новые министерства и ведомства.





Каждый год Китай открывается. Пускает иностранные инвестиции в финансы, энергетику. Привлекает лучших мировых специалистов и ученых. Зовет вернуться в страну богатых этнических китайцев.





Учиться у Китая надо всегда, так же, как Китай учится у мира. При этом не стоит его идеализировать: как и Беларусь это все еще развивающаяся страна со средним уровнем дохода и с типичными проблемами: качества, доверия, коррупции, неравенства.





Учиться у Китая нужно скорости. Если у нас с китайцами что-то идет медленно, значит, у них идет быстро в другом направлении, минуя нас.









– Что вас больше всего впечатлило в первый ваш приезд в КНР и что не перестает поражать сегодня?





– Первый раз приехал в Китай более 11 лет назад и был поражен количеством китайцев, как они похожи, и тем, как быстро растут крупные города – Пекин, Шанхай.





Сегодня по-прежнему сложно привыкнуть к количеству людей. Остальное за эти годы поменялось. Китайцы стали разными: богатые, бедные, красивые, эмоциональные, сдержанные, разного роста, телосложения, любят разные напитки, продукты, носят разные вещи, говорят на разных иностранных языках.





Пекин и Шанхай – уже не самые впечатляющие города. Поднялись Чунцин, Чэнду, Чанша, Гуанчжоу, Циндао, Далянь и многие другие. Строятся новые современные города по образцу Сингапура, например Сюнъань, что недалеко от Пекина. Многие города Китая (даже не провинции) по ВВП стали сопоставимы со среднеевропейскими странами.





Китайская природа столь многообразна, что удивляешься, зачем вообще туристы из КНР едут в другие страны?.. В Китае есть красивейшие горы (где, в частности, снимался фильм "Аватар"), пустыни, реки, озера, острова, моря, живописные океанские побережья. А что говорить о богатейшей истории и культуре Китая, которые иностранцу сложно "переварить"!..





Главное впечатление от современного Китая – это очень живая страна. Все кругом движется, меняется и дышит. Уедешь отсюда в отпуск на месяц, а вернешься – уже многое поменялось: одно закрыли, другое открыли, третье построили.





– Что представляет собой китайская деревня? Что, на ваш взгляд, мы можем использовать у себя, чтобы сохранить белорусскую деревню?





– Китайская деревня разная. Иногда ее посещение не вызывает восхищения: бедные люди везде похожи – и в Китае и в Беларуси. Есть и современные сельские поселки, обустроенные производственные кластеры, базы отдыха. Есть и политика по поддержке села, по развитию ее инфраструктуры, объединению нескольких деревень в города.





Но в Китае деревня – не самоцель. Главное – эффективность. Многие люди стремятся в города, где выше зарплаты, больше возможностей. Во время праздников многие китайцы возвращаются домой в деревню. Тогда города становятся пустыми.





В Китае деревня живет за счет города, а не наоборот. Сельское хозяйство – это низкопроизводительная сфера. Поэтому Китай перестраивает свою экономику – увеличивает сферу высокопроизводительных услуг, которая уже превысила половину ВВП.





Китайцы нацелены на то, чтобы самим производить и продавать товары с высокой добавленной стоимостью, а покупать с низкой, в том числе импортировать сельхозпродукты. В такой открытой стране, как Китай, вопрос продовольственной безопасности уходит на второй план, поэтому отношение к деревне весьма спокойное.