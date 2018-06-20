ЧМ-2018: Франция обыграла Перу и вышла в 1/8

Сборная Франция со счётом 1:0 обыграла команду Перу и вышла в 1/8. Победный мяч забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.

Встреча группы С, проходившая в Екатеринбурге, завершилась в пользу французов: сборная набрала 6 очков после двух матчей и стала недосягаемой. У Перу очков нет, поэтому шансов выйти в плей-офф у команды не осталось.