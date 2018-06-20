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Аргентина играет с Хорватией на ЧМ по футболу. Онлайн матча
В центральном матче четверга на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины встречается с командой Хорватии.
В первом матче аргентинцы имели большое преимущество в игре с Исландией, но не смогли набрать три очка — 1:1. Причем лидер южноамериканской команды Лионель Месси не забил во втором тайме пенальти.
Хорваты в стартовой игре без проблем разобрались с Нигерией — 2:0. Балканцы сильны во всех линиях, но особенно выделяется полузащита с Лукой Модричем из «Реала» и Иваном Ракитичем из «Барселоны».
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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В центральном матче четверга на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины встречается с командой Хорватии.
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