Франция обыграла Перу и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ по футболу

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Сборная Франции одержала непростую победу над Перу на чемпионате мира по футболу — 1:0. Этот выигрыш обеспечил команде Дидье Дешама выход в плей-офф турнира.

В первом тайме шла равная борьба, а единственный гол на 34-й минуте забил форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.



Фото: Reuters

Перуанцы вновь создали несколько голевых моментов, но, как и в игре с Дании, у южноамериканцев были проблемы с реализацией. Герреро не смог забить ударом с восьми метров, а Акино хлестким ударом попал в крестовину.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Люка Эрнандес, Канте, Погба (Нзонзи, 89), Мбаппе (Дембеле, 75), Гризманн (Фекир, 80), Матюиди, Жиру.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Трауко, Акино, Йотун (Фарфан, 46), Каррильо, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Герреро.

Сборная Франции стала третьей командой (после Уругвая и России), которая гарантировала себе выход в плей-офф. Перу составил неприятную компанию Египту, Саудовской Аравии и Марокко в компании команд, потерявших шансы на плей-офф.

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