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Как не попасть в "пенсионную ловушку"?

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Как не попасть в "пенсионную ловушку"?

Периоды предпринимательской, иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов в установленном порядке не производилась, не включаются в стаж работы для назначения пенсии и не учитываются при исчислении ее размера. Об этом и других нюансах того, как не попасть в "пенсионную ловушку", заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков рассказал во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и министерства.

От граждан поступило немало вопросов, связанных с условиями назначения пенсии. Например, гражданину, который ухаживал за инвалидом I группы с получением пособия, это время засчитывается в общий стаж и учитывается в размере пенсии. Однако, поскольку уплата страховых взносов в данный период не производится, он не учитывается в минимально необходимый стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту.

"С подачи СМИ, интернет-ресурсов ситуация, когда люди, в течение жизни трудившиеся менее 10-15 лет, к моменту достижения пенсионного возраста не заработали права на трудовую пенсию, получила название "пенсионная ловушка", "ловушка страхового стажа". Но определенные условия для получения пенсии, в том числе по длительности стажа работы (официальной занятости, подтвержденной в установленном порядке) с уплатой страховых взносов в фонд соцзащиты, в пенсионном законодательстве присутствовали и до принятия решений о повышении стажевых требований", - отметил Валерий Ковальков.

В 2018 году для назначения пенсии необходимо иметь не менее 16 лет 6 месяцев работы с уплатой взносов (ежегодно это требование увеличивается на 6 месяцев до 20 лет в 2025 году, то есть в 2019 году нужно иметь уже 17 лет работы и так далее).

Если по каким-то причинам на дату достижения пенсионного возраста требуемый стаж отсутствует, можно продолжить трудовую деятельность и доработать недостающий период. Законодательство этого не запрещает.

Валерий Ковальков обратил внимание на то, что для формирования полновесного страхового стажа (за год работы - год страхового стажа) необходима уплата взносов в фонд за весь период этой работы из заработка не ниже минимальной зарплаты. Информацию о периодах уплаты взносов и величине заработной платы (дохода), из которых они уплачивались, можно получить в территориальных органах фонда соцзащиты населения.

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич добавила, что статистические данные о численности граждан, которые не приобрели право на пенсию, в том числе по причине отсутствия стажа, не формируются. Она отметила индивидуальный подход при назначении пенсии с недостаточным стажем. "Если к пенсионному возрасту человек имеет только пять лет работы, то законодательством учитывается, по каким причинам это произошло. Если он учился, служил в армии, осуществлял уход (за детьми, инвалидами, престарелыми), иную социально значимую деятельность, то эти обстоятельства принимаются во внимание при назначении пенсии: страховой стаж снижается до десяти и даже пяти лет", - подчеркнула специалист.

Однако, если имели место иные причины, например, "серая" занятость, то гарантии государства в этом случае будут минимальны - социальная пенсия в более высоком возрасте.

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Периоды предпринимательской, иной деятельности, в течение которых уплата страховых взносов в установленном порядке не производилась, не включаются в...
 
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