​Легендарный стадион «Динамо» открылся в Минске после реконструкции

Знаковое событие этого дня. В Минске после реконструкции открылся легендарный стадион «Динамо». Комплекс, известный не одному поколению белорусов.

Это визитная карточка страны, достопримечательность города, главная спортивная арена Беларуси. В 80-м Минск стал городом-спутником Олимпиады, и на «Динамо» зажгли огонь олимпийских игр.

Вообще более чем за 80-летнюю историю стадион видел многое (и не только красивую игру). В годы войны был практически полностью разрушен, а сегодня переживает даже не второе, а очередное возрождение.

Нынешняя реконструкция стала самой масштабной. Участие в церемонии открытия принял Президент. Александр Лукашенко запустил и обратный отсчет до II Европейских игр. Каким обновлённый стадион предстал перед спортсменами и болельщиками?

Этот легендарный голос слышал каждый, кто бывал на «Динамо» с начала 90-х. Диктор главной спортивной площадки страны, можно сказать, был выбран самой судьбой. От дома, где родился Леонид Бондарович, до стадиона – ровно 45 шагов.

По дороге к рабочему месту признаётся, что эти шесть лет реконструкции для него длились как будто вечностью. Сколько матчей он прокомментировал за 20 лет, посчитать просто невозможно. Да, многое здесь сейчас стало другим, современным, но он так волновался, чтобы сохранили дух того самого легендарного стадиона «Динамо» в Минске. Получилось.

Леонид Бондарович, диктор стадиона «Динамо» (1996 – 2012 гг.): «Я ждал с нетерпением этого момента, когда всё здесь возродится и вернётся! И вот я дождался! Я безумно счастлив!».

Его ждут у микрофона на открытии, где профессионализм, конечно, возьмёт верх над эмоциями, но за несколько часов до начала он всё-таки не сможет удержаться и, наверное, впервые в жизни порепетирует.

История этой арены начинается с 1934 года. Возводили его, как тогда и было принято, всем миром: каждый динамовец (а ими считались и представители правопорядка) должен был не менее ста часов отработать на стройке. Однако война не пощадила: вместо стадиона остались руины. В 54-м «Динамо» снова открыли, он вмещал уже 35 тысяч зрителей. Даже зимой здесь было многолюдно: играли хоккеисты чемпионата Беларуси, а в свободное время на льду проходили массовые катания. Затем на горизонте появилась Олимпиада-80, и стадион ждала новая реконструкция, ещё одна – в 99-м. В те времена «Динамо» не только для болельщиков. Это и спортивный объект, но и крупный рынок и концертная площадка. Легендарное «Кино» выступало здесь в 89-м, это было одно из последних выступлений Виктора Цоя. Поклонников собирали группа А-НА и Prodigy, но с 2012-го постоянными гостями здесь были разве что строители и проектировщики.

Ещё в начале 90-х эти трибуны вмещали около 50 тысяч зрителей, правда, тогда здесь были скамейки. Позже их заменили 34 тысячи отдельных сидений. Сейчас для комфорта и осуществления архитектурной задумки, их число пришлось сократить. Сегодня здесь около 22 тысяч мест, большинство из которых размещено под навесом. А если и непогода теперь не страшна, трибуны точно не будут пустовать.

Сегодня здесь немало прославленных спортсменов (пока в качестве зрителей, но на трибунах им не усидеть). Марина Арзамасова, к примеру, пока тренироваться не может из-за интересного положения, но уже к Европейским играм готовиться хотела бы именно здесь. У чемпионки мира с «Динамо» связана личная история. На этом стадионе она не только училась бегать, но и делала первые в жизни шаги.

Уже на завтра здесь намечено первое соревнование – Международный матч по лёгкой атлетике. А сегодня программа скорее торжественная, хоть и начинается, конечно, с показательных выступлений тех, для кого, собственно, стадион и реконструировали.

Эстафета среди победителей региональных состязаний. Результаты забега фиксирует электронная система, а само покрытие, как признались участники, ни много ни мало мечта спортсмена – соответствует самым строгим международным требованиям. Хоть для самих участников забега (а это 16-летние ребята) просто быть здесь сегодня – это уже значит в буквальном смысле прикоснуться к истории отечественного спорта.

Стадион нужно было сохранить – это задача архитекторов и проектировщиков, с которой справиться было не так уж и просто. Чашу олимпийского огня, установленную здесь к Играм 1980-го, убирать не стали, просто немного сместили вправо. Она ещё понадобится: в будущем году здесь откроют Европейские игры. Сохранили и самую узнаваемую часть минского «Динамо» – арочный вход. Это было решено сразу, но долго ходили слухи, что не останется здесь привычной для всех скульптурной композиции – «Бег».

Валентин Занкович о своём «беге» до сих пор говорит с вдохновением. Помнит, как позвонили накануне Олимпиады, и пригласили взглянуть по-другому на арку. Мастеру понадобилось меньше часа, чтобы понять, как сделать её по-своему триумфальной.

Валентин Занкович, автор скульптурной композиции «Бег»: «Пока я шёл пешком от стадиона в мастерскую, меня осенило, что, конечно, там должна быть скульптурная композиция. Поскольку арка напоминает преграду какую-то, то вот бег с преградой!».

Так медные атлеты застыли над входом не просто в прыжке, а будто в полёте. А во всём Советском Союзе стали говорить, что бегут они в светлое будущее СССР. Эпоха сменилась, а без бегунов представить этот стадион было уже невозможно.

Валентин Занкович, автор скульптурной композиции «Бег»: «Однажды шёл и увидел, что нет скульптуры. Строители же – самостоятельные ребята, сняли и автору ничего не сказали. Хорошо, что реконструкцией стадиона занимался мой знакомый архитектор, он мне сообщил, попросил не волноваться, сказал, что всё сохранится после реконструкции».

Сегодня знаменитая скульптурная композиция снова заняла место, на котором должна быть. И наверняка ещё не одно поколение, глядя на этот символ, снова будет стремиться стать быстрее, выше, сильнее.

Себастьян Коэ – глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций сегодня в Минске – почётный гость, но оценивает обновлённый «Динамо» не только как спортивный функционер, а, скорее, как профессионал из мира спорта. Коронная дисциплина этого британца – бег на 800 метров. На его счету 12 мировых рекордов. А на той самой Олимпиаде-80 Себастьян Коэ завоевал своё первое олимпийское золото.

Беговые дорожки на обновлённом стадионе теперь устойчивы и к самым сложным погодным условиям, и даже не дают отблесков при телетрансляции. Секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом, для тройного прыжка, толкания ядра, метания копья, диска и молота. Предусмотрели и грамотное освещение – в общей сложности здесь около 400 прожекторов, которые светят, но не слепят. Многие инженерные решения (например, навес) уникальны, это значит, что другого такого «Динамо» просто нет.

К тем самым идеалам сегодня можно причислить и футбольное минское «Динамо» образца 82-го. О золотом чемпионате сегодня вспомнил и Президент, ведь в том сезоне, на глазах у всей республики динамовцы стали первыми в Союзе. То чемпионство – до сих пор в числе главных достижений белорусского футбола. Будут ли новые? Условия на уровне лучших мировых стандартов для наших команд созданы.

Сегодня свои играют со своими. Одна команда – сплошь динамовская, составленная из брестских и минских футболистов, во второй – лучшие игроки чемпионата Беларуси. И сегодня, и впредь на новом стадионе обещаны самые зрелищные матчи.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента