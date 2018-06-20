В Брест сегодня прибыли участники международного мотоавтопробега по местам боевой славы "Победа без границ", передает корреспондент БЕЛТА.



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Стартовал пробег 9 мая в казахстанском городе Шымкент.

Он проходил по трем направлениям - южному, северному и западному. На территории России участники объединились в одну колонну и выдвинулись в сторону Беларуси. Конечной точкой маршрута стал Брест. Байкеры и автомобилисты преодолели более 14 тыс. км, побывали более чем в 40 городах.



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Серик Мурзабеков (Алматы, Казахстан)



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Участники мотоавтопробега из Казахстана Дмитрий Фишер, Дамир Бакраденов, Серик Мурзабеков (слева направо)

"Наш пробег - это эстафета. В каждом городе нас встречали местные байкеры, автолюбители. Но несколько человек составляют костяк, который проехал через Казахстан, Россию и Беларусь, побывал в местах боевой славы. Трудно передать словами чувства, которые там испытываешь. Будучи на этой земле, понимаешь: наши деды и прадеды сделали все, чтобы у страны было будущее, чтобы мы могли жить и радоваться жизни", - подчеркнула одна из руководителей проекта "Победа без границ" Инна Субботина. Она добавила, что цель проекта не только поклониться павшим воинам и встретиться с ветеранами, отстоявшими независимость родины, акция также направлена на единение братских народов СНГ.



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Возложение цветов к Вечному огню Брестской крепости



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Игорь Карпук (Беларусь), Дмитрий Федин (Казахстан), Серик Мурзабеков (Казахстан), Дамир Бакраденов (а Казахстан), Дмитрий Фишер (Казахстан) у главного входа в Брестскую крепость (слева направо)



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Руководитель проекта "Победа без границ" Инна Субботина

Участники мото- автопробега посетили Брестскую крепость, возложили цветы к Вечному огню, почтили память героев минутой молчания. Для них организована экскурсия по мемориальному комплексу. Сегодня ночью они вновь придут в цитадель над Бугом, чтобы поучаствовать в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, понаблюдать за реконструкцией обороны Брестской крепости. Днем 22 июня в Брестском областном общественно культурном центре представители проекта выступят с концертом "Песни войны".

Подобный мотоавтопробег состоялся впервые. Планируется, что он станет традиционным.

Проект "Победа без границ" создан по инициативе общественного объединения "Соотечественник" Южно-Казахстанской области Казахстана, Автомотофедерации г. Шымкента и продюсерского центра Pro-Studio (Казахстан).

Фото Вадима Якубёнка