Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»

Жюри и эксперты подвели итоги ежегодного областного соревнования среди редакций газет, теле- и радиопрограмм, журналистов средств массовой информации за 2017 год. Награждение состоялось в рамках пресс-конференции председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова.





Этой традиции – отмечать успех и творческие заслуги представителей журналистской сферы – уже 15 лет. С 2003 года лучшие из корреспондентов, редакторов, фотографов, тех, кто достиг высоких творческих результатов, всегда держал руку на пульсе времени и сообщал новости оперативно и интересно, удостаиваются высоких наград. Сегодня в Ошмянах на традиционной пресс-конференции лучшим журналистам 2017 года году их вручал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.









В этом году «Медиасферу» – главный приз Гродненщины для журналистов – в номинации «Среди редакций газет, зарегистрированных в городах и районах с численностью населения 45 и более тысяч человек» завоевала редакция газеты «Перспектива». Дипломом за второе место отмечена областная газета «Гродзенская праўда».





Лучшими среди редакций газет, зарегистрированных в городах и районах с численностью населения менее 45 тысяч человек, стали «Астравецкая праўда» и редакция Щучинской районной газеты «Дзянніца».





Диплом победителя также присужден редакции телепрограммы «Лида ТВ» Лидского телерадиообъединения – в номинации «Среди редакций теле- и радиопрограмм области». Удостоена награды редакция радиопрограммы «Региональная информационная служба» телерадиокомпании «Гродно».









В номинации «Среди журналистов средств массовой информации Гродненской области» «Медиасферу» вручили редактору отдела культуры и науки нашей газеты Татьяне Кузнеченковой. Заведующая отделом спецпроектов «Лідскай газеты» Тереса Кудряшова отмечена дипломом за второе место. Также в числе лучших – Ирина Миклаш, заведующая отделом социальных проблем «Бераставіцкай газеты».









Среди журналистов корреспондентских пунктов по Гродненской области республиканских средств массовой информации лучшими признаны заместитель редактора отдела региональной информации республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» Сергей Гаврицкий и собственный корреспондент отдела корреспондентской сети телеканала ОНТ Надежда Завиновская.









Сегодня в области зарегистрировано более полусотни печатных изданий, в том числе 34 государственных. Функционируют и расширяют эфирное вещание студии местного телевидения, осуществляют деятельность операторы кабельного телевидения, вещают районные радиостанции. В редакциях государственных средств массовой информации трудятся более трехсот творческих работников.





