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Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»

21.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Жюри и эксперты подвели итоги ежегодного областного соревнования среди редакций газет, теле- и радиопрограмм, журналистов средств массовой информации за 2017 год. Награждение состоялось в рамках пресс-конференции председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова. 



Этой традиции – отмечать успех и творческие заслуги представителей журналистской сферы – уже 15 лет. С 2003 года лучшие из корреспондентов, редакторов, фотографов, тех, кто достиг высоких творческих результатов, всегда держал руку на пульсе времени и сообщал новости оперативно и интересно, удостаиваются высоких наград. Сегодня в Ошмянах на традиционной пресс-конференции лучшим журналистам 2017 года году их вручал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 

Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»


В этом году «Медиасферу» – главный приз Гродненщины для журналистов – в номинации «Среди редакций газет, зарегистрированных в городах и районах с численностью населения 45 и более тысяч человек» завоевала редакция газеты «Перспектива». Дипломом за второе место отмечена областная газета «Гродзенская праўда». 



Лучшими среди редакций газет, зарегистрированных в городах и районах с численностью населения менее 45 тысяч человек, стали «Астравецкая праўда» и редакция Щучинской районной газеты «Дзянніца». 



Диплом победителя также присужден редакции телепрограммы «Лида ТВ» Лидского телерадиообъединения – в номинации «Среди редакций теле- и радиопрограмм области». Удостоена награды редакция радиопрограммы «Региональная информационная служба» телерадиокомпании «Гродно». 

Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»


В номинации «Среди журналистов средств массовой информации Гродненской области» «Медиасферу» вручили редактору отдела культуры и науки нашей газеты Татьяне Кузнеченковой. Заведующая отделом спецпроектов «Лідскай газеты» Тереса Кудряшова отмечена дипломом за второе место. Также в числе лучших – Ирина Миклаш, заведующая отделом социальных проблем «Бераставіцкай газеты». 

Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»


Среди журналистов корреспондентских пунктов по Гродненской области республиканских средств массовой информации лучшими признаны заместитель редактора отдела региональной информации республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» Сергей Гаврицкий и собственный корреспондент отдела корреспондентской сети телеканала ОНТ Надежда Завиновская. 

Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»


Сегодня в области зарегистрировано более полусотни печатных изданий, в том числе 34 государственных. Функционируют и расширяют эфирное вещание студии местного телевидения, осуществляют деятельность операторы кабельного телевидения, вещают районные радиостанции. В редакциях государственных средств массовой информации трудятся более трехсот творческих работников. 

Лучшим журналистам Гроднещины вручили главный профессиональный приз – «Медиасферу»

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Жюри и эксперты подвели итоги ежегодного областного соревнования среди редакций газет, теле- и радиопрограмм, журналистов средств массовой информации за 2017 год....
 
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