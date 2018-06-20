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Александр Лукашенко и Йоханнес Хан обсудили в Минске дальнейшие направления сотрудничества Беларуси и ЕС

21.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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Отношения Беларуси и ЕС вышли на уровень стабильности, и Минск предлагает двигаться дальше. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости.

Президент провёл встречу с еврокомиссаром по европейской политике соседства. В Беларуси Йоханнес Хан частый гость. Предыдущий раз в Минске его встречали зимой

Эти переговоры стали продолжением диалога. В его основе Александр Лукашенко видит торгово-экономические отношения. Об интересах и проектах, которые наполняют вектор Минск-Брюссель – наш политический обозреватель Александр Злобин.

Меньше политики, больше конкретных дел – таким был лейтмотив январской встречи Александра Лукашенко и Йоханнес Хана, еврокомиссара, которого в последнее время чаще других встречают в Минске. Сегодня Президент эту мысль обобщил, призвав стороны смело, открыто и целенаправленно двигаться навстречу друг другу.

С тезисом о том, что сотрудничать надо, и это выгодно, сегодня никто и не спорит. Вопрос: «Что ляжет в основу?». Александр Лукашенко предлагает исходить из экономических интересов – развивать то, что необходимо обеим сторонам. Тем более что растущий интерес подтверждает торговля. Товарооборот с Евросоюзом за четыре месяца этого года приблизился к шести миллиардам долларов. При этом белорусский экспорт «тяжелее», чем импорт.

Йоханес Хан, говоря по-спортивному, пас принял, согласившись, что конкретные проекты (в энергетике, логистике, транспорте) лучше всего помогут сформировать пояс добрососедства вокруг ЕС.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: «Позвольте согласиться с Dашими словами, что за последние несколько лет нам удалось выстраивать доверительные отношения. Только на такой основе можно сотрудничать. Моё видение – создание пояса благополучия в рамках «Восточного партнёрства». Именно это наилучшая гарантия для безопасности и стабильности. Это возможно при улучшении экономической ситуации. Развитие экономики означает развитие общества и страны».

В обязанности еврокомиссара входит не только формирование пояса друзей вокруг ЕС, но и помощь в решении кризисных вопросов внутри Союза. Если в прошлом году главной заботой западных политиков был Brexit, который стал настоящим ударом по европейской сплочённости, то сейчас на первых полосах газет – переименование Македонии. Вскоре эта страна может получить новое название – Республика Северная Македония. На сторонний взгляд это лишь корректировка, но Афины и Скопье спорили четверть века. Теперь объявили этот договор историческим. Участие в переговорном процессе принимал и Йоханнес Хан. «Соглашение демонстрирует большой потенциал сотрудничества и добрососедских отношений», – отметил в Твиттере еврокомссар. Впрочем, не все в Македонии с этим согласны. В стране прошла волна протестов, которые показывают к чему может привести даже незначительная перестройка государственных механизмов.

Помощники Йоханнеса Хана работают оперативно, и последние публикации посвящены Беларуси. Диалог с Президентом политик назвал конструктивным.

Сейчас Беларусь и Евросоюз готовят к подписанию ключевые документы по сотрудничеству. Речь о «Приоритетах партнёрства» до 2020 года. Уже выбраны четыре магистральных направления. Это госуправление, экономика и рыночные возможности, транспорт и энергоэффективность, а также контакты между людьми. Одновременно ведутся переговоры об упрощении визовых процедур. Ведь ездить в гости друг к другу и перенимать опыт и технологии проще, когда на границах минимум барьеров.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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Президент провёл встречу с еврокомиссаром по европейской политике соседства.
 
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