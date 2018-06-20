«Удача в придачу»: победители 73-го тура игры получили свои призы

Каждую неделю в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыгрывает три внедорожника и квартиру в Минске. Не исключение и вторник 19 июня.

На призы 73-го тура претендовали покупатели, сделавшие покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе. И уже сегодня счастливчики получили ключи от новых авто и квартиры в столице. Истории невероятных побед – в нашем сюжете.

И пусть минчанка Наталия Саванович уже выигрывала в «Удаче в придачу» билеты на концерт Валерия Меладзе, о таком выигрыше только мечтала. Наверное, как и каждая мама, всегда хотела помочь сыну с жильём. Выиграть квартиру помог уксус – товар удачи. С сыном Наталия сразу же и поделилась радостной новостью. Ему 29 лет – самое время жить отдельно от родителей.

Дмитрий Саванович: «Рад, конечно, рад! Это же мама! Кому она первому звонит? Конечно же, родным, детям, мужу!».

Скоро ремонт и новый, как уверена победительница, интересный этап жизни.

Наталия Саванович, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Сама приеду, наверное, буду жить. Оставлю старую сыну, а сама поеду в новую».

Ещё три победителя 73-го тура пересядут за руль новых внедорожников. Яркий жёлтый теперь принадлежит позитивной Екатерине Матюшонок из деревни Поплавы Могилёвской области. Делала покупки ко дню рождения дочери. Товар удачи – пшено – под цвет приза! Теперь делить старую машину с мужем не придётся.

Екатерина Матюшонок, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «У нас с мужем одна машина, я работаю социальным работником, мне нужно ездить в город и за продуктами своим подопечным, и в дальнейшем нужна машина. Мне всегда нужна машина в течение дня. Поэтому теперь я не буду просить у мужа, потому что у меня своя есть!».

Один звонок – и настоящий праздник в Жлобине в доме Светланы Батан. Повезло впервые – сразу автомобиль! Причём именно о таком внедорожнике победительница и мечтала!

Светлана Батан, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Это было восхитительно, это было здорово! Подтянулись друзья, родственники, тогда стало по-настоящему празднично! Я мечтала в этом году купить себе машину (маленький внедорожник красного цвета), поэтому я очень счастлива!».

А Василию Егорову из Полоцка пришлось немного поменять планы на ближайшие дни. Узнал, что выиграл автомобиль, когда ехал на защиту диплома. В университете, конечно, не могли не отпустить за заветными ключами!

Василий Егоров, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Должен был сегодня защищать, но поскольку сегодня награждение, то перенесли на завтра. Жена 28 числа сдаёт в ГАИ экзамен, надеюсь, сдаст и будет ездить уже на новом автомобиле!».

Ещё 30 тысяч денежных призов разлетелись по всей стране. А новый шанс на выигрыш – во вторник, 26 июня. На кону более 30 тысяч денежных призов, три внедорожника и квартира в Минске. В розыгрыше примут участие игровые коды, полученные с 18 по 24 июня в магазинах торговой сети. Обычные покупки могут изменить и вашу жизнь к лучшему!