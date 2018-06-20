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​Атмосферу последнего мирного вечера июня 1941 года воссоздали в Бресте

21.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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22 июня в Беларуси вспоминают, пожалуй, самую трагическую дату в истории. Завтра была война.

Атмосферу последнего мирного вечера июня 41-го сегодня воссоздали в Бресте. Всех, кто пришёл на пешеходную улицу Советская, машина времени перенесла на 77 лет назад.

Парад ретротехники – такая стояла на вооружении Советской армии, конницы и шествие реконструкторов в форме образца 40-х. Гостей из прошлого встречали аплодисментами. 21 июня 41-го была суббота, поэтому вечером в городе царила атмосфера выходного дня. По улицам прогуливались жители Брест-Литовска. Дамы с кружевными воротничками и кавалеры. К профессиональным реконструкторам (их в этом году приехало более 500) присоединились и обычные горожане: «в свет» многие вышли в нарядах своих бабушек.

Из окон доносилась музыка. В этот вечер молодёжь готовилась к танцам, в клуб спешили призывники из Брестского гарнизона. Последний мирный вечер в Бресте постарались передать с исторической точностью. А потому предусмотрели и сцены, которые предвещают войну. Постановочная ситуация на границе развернулась прямо в Брестской крепости. Командиры гарнизона уже понимали, что враг – по ту сторону Буга, но поддаваться на провокацию Москва запрещала. И уже завтра – мир закончился.

Подробности – в видеоинформации

 
Теги: Брест
 
 
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22 июня в Беларуси вспоминают, пожалуй, самую трагическую дату в истории. Завтра была война.
 
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