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Стрельба в турецком ночном клубе: два человека погибли
Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе города Бодрум.
Погиб владелец заведения и певица. Среди пострадавших – только граждане Турции. Нападавших было четверо. Они скрылись с места преступления, но позже были задержаны. Причины и детали произошедшего устанавливаются.
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Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе города Бодрум.
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