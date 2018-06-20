Стрельба в турецком ночном клубе: два человека погибли

Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе города Бодрум.

Погиб владелец заведения и певица. Среди пострадавших – только граждане Турции. Нападавших было четверо. Они скрылись с места преступления, но позже были задержаны. Причины и детали произошедшего устанавливаются.