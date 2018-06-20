​Первый футбольный матч проходит на легендарном стадионе «Динамо», который открылся после реконструкции

Футбол на историческом стадионе, действительно, долгожданный: сборная клубов «Динамо» – против футболистов других команд чемпионата Беларуси.

Первый матч после реконструкции на стадионе «Динамо» завершается в эти минуты: брестские и минские динамовцы принимают команду других белорусских клубов, и ведут со счётом 3:2.

Футбол на легендарной арене ждали долго: обновление длилось шесть лет. Теперь стадион вмещает более 22 тысяч зрителей. На «Динамо» приезжали участники олимпийского футбольного турнира в 80-м, сборная Беларуси обыграла Нидерланды, БАТЭ принимал здесь «Ювентус», «Реал», «Барселону» и даже был сильнее «Баварии».

Теперь ещё и звёзды мировой лёгкой атлетики смогут выступить на стадионе: первые международные соревновании стартуют уже завтра. Это крупный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стан Балтии и балканских стран; в планах – историческая встреча Европа – США по лёгкой атлетике. Конечно, и Европейские игры откроются на «Динамо» ровно через год: большой спорт возвращается на большую арену!