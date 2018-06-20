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«Первый раз взлетал на форсаже – ощущения, будто тебя пнули резко и летишь куда-то в космос, сломя голову». Репортаж СТВ о военных лётчиках
Новости Беларуси. Профессия военного лётчика со стороны кажется красивой и даже романтичной.
Но каждый из героев
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«Первый раз взлетал на форсаже – ощущения, будто тебя пнули резко и летишь куда-то в космос, сломя голову». Репортаж СТВ о военных лётчиках
Новости Беларуси. Профессия военного лётчика со стороны кажется красивой и даже романтичной. Но каждый из героев «Специального репортажа» точно знает, что за...
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