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Азаренко выбыла из травяного турнира на Мальорке

21.06.2018 21:21 — Разное | Tut.by  
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Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко выбыла из турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.


Фото: twitter.com/WTA

В поединке 2-го круга Виктория Азаренко, занимающая нынче 85-ю строку в рейтинге WTA, в двух сетах проиграла чешской теннисистке Люции Шафаржовой (№ 53 рейтинга WTA), которая посеяна на турнире под 7-м номером — 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Напомним, что в 1-м круге Виктория Азаренко в трех сетах обыграла швейцарку Штефани Фогель (№ 93 WTA) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

Это были первые в сезоне соревнования Виктории Азаренко на кортах с травяным покрытием.

Ранее из одиночного разряда соревнований на Мальорке выбыли первая и вторая ракетки Беларуси Арина Соболенко (№ 43 WTA) и Александра Саснович (№ 51 WTA).

Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте парного разряда проиграли американским теннисисткам Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария — 2:6, 3:6.

Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой попытала счастья и в парном разряде, но уже в 1-м круге они проиграли белорусско-голландскому тандему Лидия Морозова / Лесли Керхов — 6:4, 3:6, 2:10.

Сегодня же Лидия Морозова вместе с Лесли Керхов продолжила успешное выступление, выйдя в полуфинал после победы над дуэтом Надя Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.

 
 
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Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко выбыла из турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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