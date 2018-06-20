​Банковская карта для путешественников: кешбэк и другие бонусы

Туристический сезон набирает обороты. Заманчивые поездки в жаркие страны предлагают туроператоры.

Среди белорусов по-прежнему популярен пляжный отдых и, соответственно, побережья Турции, Египта, Болгарии, Украины и России. Заманчивые предложения сейчас делают не только турфирмы. Выгодный отдых для любителей путешествий предлагает и «Беларусбанк». Благодаря клубной карте «Карт-бланш» – приятные бонусы в виде кешбэка уже на первом этапе поездки.

Инна Русакович, директор департамента розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк»: «В этой карте мы объединили всё, что интересно активным путешественникам. Это заключается, например, в возврате денежных средств за их покупки (так называемый кешбэк). Если вы совершаете покупки за рубежом, то такие возвраты доходят до 1%. Заказывая билет в БЖД, совершая покупку, вы получаете возврат 5% денежных средств. Также банк предлагает уникальную возможность заключить договор страхования со скидкой в 15%».

Кешбэк по карте «Карт-бланш» действует и на территории Беларуси. 0,5% от всех операций, 12% – у партнёров. Ежегодно по стране путешествуют около миллиона наших соотечественников. По-прежнему остаётся популярным лечебно-оздоровительный отдых. А также экскурсионные маршруты в Мир и Несвиж.