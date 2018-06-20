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В Беларуси почти 85% молодежи проживает в городах

21.06.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Больше всего молодых людей живет в Минске.

В Беларуси почти 85% молодежи проживает в городах, передает БелТА.

Численность молодежи в республике на 1 января составляла 1921,1 тыс., в том числе 985,2 тыс. юношей и 935,9 тыс. девушек. В городе проживают 1628,2 тыс. (84,8%), на селе - 292,9 тыс. человек (15,2%). Больше всего молодых людей в Минске (492,2 тыс.), Гомельской (273,1 тыс.) и Брестской (267,3 тыс.) областях.

В общей численности работников организаций на начало 2018 года удельный вес молодежи составлял 21,9%. В сфере IT-технологий - каждый второй работник в возрасте до 31 года, в промышленности - каждый пятый. Среди строителей молодежь составляет 22,4% работающих, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 18,3%. Также "молодежными" являются такие виды деятельности, как услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников - 38,8%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (31,3%), финансовая и страховая деятельность (27,5%), творчество, спорт, развлечения и отдых (24,6%).

Значительная часть молодежи - это учащиеся и студенты.

Что касается заключения браков, то среди молодежи женщины преимущественно создают семьи в возрасте 20-25 лет (57,7%), в то время как большая часть молодых мужчин - в возрасте 25-30 лет (60,3%). В 2017 году у молодых женщин родилось 66 тыс. детей, из них первенцы составили более половины (52,6%), рожденные вторыми - 35,8%, третьими - 9,1%, четвертыми и более - 2,5%.

 
Теги: Минск
 
 
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