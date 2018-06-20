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На пожаре под Берестовицей погибли отец и 9-летний сын
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 4 утра в ночь на четверг.
Подробности
– Выбывшие на место происшествия спасатели обнаружили на пожарище два бездыханных тела. Проводится ряд экспертиз по установлению личностей погибших, однако по предварительной информации на пожаре в доме, используемом как дача, сгорели 48-летний хозяин жилища из Гродно и его 9-летний сын. Скорее всего, возгорание случилось из-за неосторожности при курении: рядом с кроватью погибшего мужчины обнаружен прогар в полу, который и явился очагом возгорания.
По факту пожара с гибелью людей проводится проверка.
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Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 4 утра в ночь на четверг.
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