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Под Слуцком полный водки микроавтобус вынесло с дороги в кювет
В Слуцком районе в ночь на 21 июня, на 101-м км трассы Р23 произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса Iveco.
Как сообщает
Автомобиль перевозил около 2,5 тонн водки — по предварительной информации ГАИ, груз не пострадал, а водитель был трезвый.
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В Слуцком районе в ночь на 21 июня, на 101-м км трассы Р23 произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса Iveco.
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