Первый грузовой поезд прибыл в Минск из провинции Хэбэй

Эксперты выяснили, что вовлечение Беларуси в глобальную логистическую инициативу «Новый Шёлковый путь» увеличило транзит транспортных контейнеров по маршруту «Китай – Европейский союз» и обратно почти в 150 раз! Наша страна – активный участник проекта, география которого растёт постоянно. Ещё одним звеном транспортной логистической цепочки сегодня стала китайская провинция. В Минск из города Шицзячжуан прибыл новый контейнерный поезд. Что покупаем и что продаём на «Шёлковом пути»?

Станция отправления Шицзячжуан, прибытия – Минск. Первый грузовой состав из этого промышленного округа – товары для белорусских заказчиков. 33 контейнера с оборудованием, станками и промышленными товарами. До открытия нового железнодорожного маршрута товары в Беларусь и Западную Европу из этой части Китая доставлялись морем.

К маршруту на «Новом Шёлковом пути» присматриваются компании из Европы и китайского региона. Известен уже и примерный интервал движения.

Евгений Усенков, генеральный директор предприятия «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»: «Ожидается в месяц отправление 3-4 поездов из данной провинции. Это товары промышленного назначения. Наш терминал «Колядичи» является международным контейнерным хабом, грузы из него идут в СНГ, Европу, страны Балтии, Средиземноморье».

Торговля с Китаем – дорога с двусторонним движением. На всём протяжении пути покупают и белорусские товары. На Восток идут контейнеры со стройматериалами. В специальных – белорусские сыры и йогурты. Есть интерес к мясу. Сегодня же в путь отправился первый холодильный контейнер с полуфабрикатами из говядины. На белорусском предприятии освоили китайские стандарты.

Руслан Говорушко, директор комплекса первичной переработки мясоперерабатывающего предприятия: «От нас это второй контейнер. 20 тонн. Надеемся, что перспектива сотрудничества с Китаем долгосрочная. Изучили китайские стандарты, перестроили производство».

Примерная сумма контрактов на этот год – 20 миллионов долларов. Китайские партнёры заинтересованы в инвестициях и в животноводство.

Чжан И, генеральный директор компании «Большой шёлковый путь» (Китай): «На китайском рынке есть недостаток в говядине. В прошлом году было импортировано около 600 тысяч тонн говядины. Везём со всего мира. Нам нравится, что говядина у вас экологически чистая».

Китайский бизнес ценит не только качество, но и считает деньги. Чем быстрее оборот капитала, тем быстрее развитие компании.

По железной дороге путь из Китая в Беларусь занимает две недели. Это в четыре раза быстрее, чем доставка морем. Есть и экономическая составляющая. Железнодорожные перевозки ровно в десять раз дешевле доставки авиационным транспортом.

Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги: «Уже 12 провинций сотрудничают с Белорусской железной дорогой по перевозке грузов из Европы в Китай, из Китая в Европу, в том числе и в Республику Беларусь. Созданы все возможные условия для развития бизнеса двух стран. Нет проблем в поставке нашей продукции в 12 провинций Китая, как и из Китая к нам».

Контейнерные перевозки – самое перспективное логистическое направление. Если семь лет назад по маршруту «Китай-Евросоюз-Китай» перевозили 2 тысяч контейнеров, то в прошлом – 250 тысяч. Прогноз на этот – 320 тысяч. То, есть включение Беларуси в глобальный проект «Нового шёлкового пути» дал рост почти в 150 раз! Объёмы перевозок на этот год – 4 тысячи составов. То есть как минимум десять в день таких поездов, который прибыл сегодня.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента