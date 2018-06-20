Лукашенко призвал ЕС открыться Беларуси

О торгово-экономических отношениях с Евросоюзом говорил в четверг Александр Лукашенко. Они должны быть фундаментом партнерства, заявил президент Беларуси на встрече с европейским комиссаром по вопросам политики добрососедства, передает телеканал «МИР 24».

Евросоюз – один из основных рынков для белорусского экспорта. Стороны отметили, что диалог Минска и ЕС развивается позитивно, намечен курс на сближение. За четыре месяца этого года товарооборот приблизился к шести миллиардам долларов.

«Мы никогда не были препятствием вашему бизнесу, движению ваших товаров, рабочей силы и капитала в Беларусь и через Беларусь. К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы будем настаивать на том, чтобы и Европейский союз открывался так же для нас, как мы открыты для вас. Потому что экономические отношения, свобода в широком смысле слова свобода, за которую так радеет Европейский союз, – для бизнеса и граждан это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Сейчас Беларусь и ЕС обсуждают «Приоритеты партнерства». Документ, рассчитанный до 2020 года, определяет цели и задачи сторон в таких сферах, как госуправление, экономика и упрощение визовых процедур.