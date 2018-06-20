|
Нацагентство по туризму ищет идеи для создания бренда Беларуси
Национальное агентство по туризму собирает идеи для создания туристического бренда Беларуси,
"Разработка бренда должна способствовать усилению позиций Беларуси на высокоактивном международном туристическом рынке с жесткой конкуренцией", - говорится в техническом задании на разработку оригинальной концепции туристического бренда Беларуси (эскиз логотипа, слоган, описание концепции).
К участию в проекте приглашают дизайнеров, копирайтеров, рекламистов, маркетологов и энтузиастов туризма. Свои идеи следует направлять по электронной почте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное агентство по туризму собирает идеи для создания туристического бренда Беларуси, сообщается на сайте НАТ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)