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Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле - СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.
"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.
Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в своем микроблоге в "Твиттере", что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.
"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.
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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с...
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