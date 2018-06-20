Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в своем микроблоге в "Твиттере", что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.