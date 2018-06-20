УВД Минского облисполкома установит памятник милиционерам, погибшим при исполнении, сообщается на сайте ведомства.

"Областное офицерское собрание УВД приняло решение об изготовлении и установке памятника сотрудникам органов внутренних дел Минской области, погибшим при исполнении служебного и воинского долга", - говорится в сообщении.

В УВД уточнили, что мемориал будет создаваться исключительно на добровольные пожертвования сотрудников органов внутренних дел области.

"До сегодняшнего дня УВД Минского облисполкома - единственное в Беларуси управление внутренних дел, не имеющее скульптурной композиции, увековечивающей память сотрудников органов внутренних дел своей области, погибших при исполнении служебного и воинского долга, - сказал начальник УВД Минского облисполкома генерал-лейтенант милиции Александр Ковальчук. - Мы хотим, чтобы действующие сотрудники знали имена героев, отдавших жизни за сохранение законности и правопорядка".

Скульптурная композиция будет установлена во дворе УВД, где впоследствии будут проводиться ритуалы и торжественно-траурные мероприятия с участием личного состава ОВД Минской области.