Переговоры Беларуси и ЕС по упрощению визовых процедур затянулись - МИД

Министерство иностранных дел Беларуси констатирует наличие ряда политизированных требований со стороны Евросоюза в вопросе взаимного упрощения визовых процедур.

"Беларусь не первый год ведет работу и по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Однако переговорный процесс, действительно, затянулся. Наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В частности, отметил А.Глаз, речь идет о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур.

"Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят наших граждан в неравные условия, поэтому нам сложно с ними согласиться", - подчеркнул он.

Вместе с тем пресс-секретарь заявил, что Беларусь намерена "продолжать работу с партнерами из ЕС в целях выработки положений, не дискриминирующих нашу страну и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях".

Сам проект этого документа предусматривает снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ), в целом, упрощенный порядок подачи документов.

По словам А.Глаза, сроки проведения очередных консультаций по проекту в настоящее время согласовываются.

Кроме того представитель МИД прокомментировал недавнее решение послов стран – членов ЕС о начале переговоров с Европарламентом по корректировке Визового кодекса в сторону ужесточения. "Безусловно, корректировка собственных визовых правил – внутреннее дело Евросоюза. Однако эта инициатива ЕС непосредственно скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны шенгенской зоны. Судя по некоторым подходам, такой вариант развития событий наши партнеры не исключают, поэтому к нему нужно быть готовыми", - сказал он.

В частности, пресс-секретарь отметил, что корректировка Визового кодекса стран шенгенской зоны предлагает установить период подачи визовых заявок не позднее, чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей. Также консульский сбор может увеличиться до 80 евро.

"Мы же последовательно и на деле выступаем за упрощение взаимных поездок. Достаточно отметить наше одностороннее решение о введении 5-дневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза", -подытожил А.Глаз.