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Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ
Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.
Встреча закончилась со счетом 1:0. Мяч забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на 35 минуте матча.
Ранее, в первом туре группового этапа турнира сборная Франции обыграла Австралию с результатом 2:1. А сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1.
Таким образом, набрав 6 очков, сборная Франции досрочно завоевала путевку в плей-офф. Сборная Перу (0 очков) лишилась шансов на путевку в 1/8 финала.
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
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Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в...
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