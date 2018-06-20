Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Мяч забил игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на 35 минуте матча.

Ранее, в первом туре группового этапа турнира сборная Франции обыграла Австралию с результатом 2:1. А сборная Перу уступила Дании со счетом 0:1.

Таким образом, набрав 6 очков, сборная Франции досрочно завоевала путевку в плей-офф. Сборная Перу (0 очков) лишилась шансов на путевку в 1/8 финала.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.