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Пылевой шторм на Марсе достиг планетарных масштабов

21.06.2018 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Пылевой шторм на Марсе охватил всю планету, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Пылевая буря, начавшись 1 июня в Долине Настойчивости, за несколько дней распространилась на территорию площадью 18 млн кв. км.

К 10 июня уровень непрозрачности атмосферы достиг 10,8 тау (единица измерения - чем ниже показатель, тем выше прозрачность). Из-за шторма пришлось приостановить научные операции, проводимые с помощью марсохода "Оппортьюнити", который питается от солнечных батарей. Его перевели в режим сохранения работы.

После этого пылевая буря добралась и до марсохода "Кьюриосити", работающем на другой части планеты. В районе кратера Гейла, где он находится, уровень непрозрачности атмосферы достиг наивысшего значения за всю историю миссии - 8 тау. Однако "Кьюриосити" в качестве источника энергии использует радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Предполагается, что марисанский шторм не должен помешать передавать ему данные на Землю.

Ученые с помощью "Кьюриосити" рассчитывают узнать, почему одни пылевые бури увеличиваются до планетарных масштабов и длятся месяцами, а другие затихают через неделю. В сборе данных также будут задействованы зонды, работающие на орбите вокруг Марса.

 
 
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Пылевой шторм на Марсе охватил всю планету, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА. Пылевая буря, начавшись 1 июня в Долине Настойчивости, за несколько...
 
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