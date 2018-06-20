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Что было: Женские радости на ЧМ-2018/ Лукашенко призывает ЕС к взаимности

21.06.2018 21:56 — Разное | СТВ  
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Не женское дело?

В массовом сознании футбол, хочешь – не хочешь, воспринимается как мужская игра. На поле – мужики, на трибунах большинство, дома с пивом на диване – они же. Женщинам остается тусоваться среди болельщиков.  Если смотреть трансляции матчей ЧМ-2018 из России, женщин на трибунах увидишь немало. Они активно болеют за свои команды, братьев и мужей. Они бывают очень эмоциональны, поэтому их лица любят «ловить» телеоператоры и фотографы. Мастера кадра устраивают своего рода конкурсы красоты между болельщицами или женами и подругами знаменитых игроков. Мы рассказывали о мисс чемпионата 18-летней бельгийке Зоэ Брюне, которая победила в международном конкурсе на этот титул. Объективы фиксируют самых красивых латиноамериканок, китаянок, скандинавок, которых нелегкая занесла в эту страну водки, АК и медведей переживать за своих мужчин. Они увидели реальную Россию и – заулыбались. Оказывается, здесь можно спокойно провести время. Зато российским покорительницам стадионов в этот раз ехать никуда не пришлось. Они – дома. Они – царицы всех околофутбольных тусовок, центры внимания. Как пройти мимо и не снять на камеру милую русскую девушку в коротком белом топике и красном с золотом кокошнике! А надпись «RUSSIA» на груди и два трехцветных флажочка в руках – стопроцентный повод для иностранных СМИ представить ее миру как самую красивую русскую болельщицу. Ничего, что позже интернет-пользователи признали в ней успешную  порнозвезду с богатым портфолио. Так даже пикантнее.

А за пределами стадионов – свои женские истории. И хотя накануне чемпионата депутат Госдумы Тамара Плетнева призвала россиянок не слишком, мягко говоря, сближаться с иностранными болельщиками, ее голос заглушила атмосфера всеобщего праздника. Молодежи весело и интересно. Девчонки охотно общаются с гостями, иногда не понимая, что над ними грязно шутят. Москвичку попросили спеть на камеру пошлую бразильскую песенку. Она не знала – о чем, но чего не сделаешь ради гостеприимства! А те хохочут. Ростовчанкам предложили опять же на камеру произнести матерную фразу на португальском. Мексиканцы подбрасывали в воздух молодых россиянок в платьицах и снимали забаву на видео. Все смеялись.

Людей с детства учат уважительно относиться к женщине. Не у всех получается. Особенно в гостях, когда тебе позволяют вести себя даже по-хамски. Да и хозяева бывают хороши.

Откроет ли Европа окно?

Комиссар ЕС по политике соседства Йоханнес Хан стал частым гостем в Беларуси. За несколько последних лет он уже неоднократно наведывался в Минск, встречался с Президентом Лукашенко. Принимал он и в Брюсселе наших чиновников. В начале лета с ним общался наш министр иностранных дел Владимир Макей. Словом, для белорусского истеблишмента господин Хан сегодня – фигура знаковая. В очередной раз с комиссаром встретился Глава государства. Темы, как всегда, важные. Это нормализация политических отношений с Евросоюзом, в чем уже видны реальные результаты. Это расширение экономических связей и поиск новых путей для  наращивания товарооборота. Во многих направлениях сотрудничества есть положительная динамика, что обе стороны последнее время с удовлетворением отмечают. Пока что проблемным, правда, остается вопрос продвижения товаров на смежные рынки. Беларусь – страна транзитная. При этом никогда не препятствовала продвижению европейских товаров, рабочей силы, капитала на Восток, в Беларусь и через Беларусь. И здесь мы хотим рассчитывать на взаимность. «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос», – сказал в беседе с Ханом Глава государства. На фоне происходящих изменений в отношениях с Евросоюзом этот посыл вполне может получить положительный отклик.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018 после 6 игровых дней

2. Как нас обвешивают на рынке. Показываем распространенную уловку

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
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